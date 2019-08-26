26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray’ın transfer gündemine yaklaşık 2 ay önce giren Radamel Falcao, internet kullanıcılarının da gündemini değiştirdi. Temmuz ayının ortasından bu yana ‘Geldi, gelecek’ denilen Kolombiyalı yıldız futbolcuya olan ilgi, Google’ın arama trendlerinde ( Google Trends) de ilginç bir tablo ortaya çıkardı.
Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği Falcao ile ilgili internette yapılan aramalarda, “Falcao son durum” açık ara listenin başına yerleşirken; bu transferin bir an önce sonuçlanmasını isteyen futbolseverlerin bu ilgili farklı sosyal medya ve haber kaynaklarına da çevirdi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Hem Falcao’nun hem de Kolombiyalı yıldızın eşinin sosyal ağlardaki paylaşımlarını anlık olarak takip eden Türk futbolseverlerin Google’da Falcao ile ilgili yaptığı diğer sorgular ise şu şekilde sıralandı: “Twitter Falcao”, “Falcao transferi”, “Falcao Instagram”, “Falcao ekşi”, “Falcao KAP”...
Falcao ile ilgili yapılan internet aramaları arasına giren “Falcao geldi mi?”, “Falcao ne zaman gelecek?”, “Falcao kaç yaşında?”, “Falcao forması”, “Falcao ne demek?” gibi sorgulamalar da dikkat çekti.
BATMAN'DAN ÖZEL İLGİ
Galatasaray’ın transfer gündemine geçen ayın ortasında gelen Radamel Falcao’nun 16 Temmuz - 26 Ağustos tarihleri arasında Google Trendleri’ndeki ilgi grafiği şu şekilde gerçekleşti:
Türkiye’deki internet kullanıcılarının Google arama motorundaki “Falcao” aramalarına şehirler bazında bakıldığında ise transferin gündeme geldiği son 1.5 aylık dönemde listenin zirvesine Batman yerleşti. Bu arama kelimesinin oransal olarak en fazla popülerliğe sahip olduğu iller sıralamasında Batman’ı, Çankırı, Muş, Siirt ve Bartın izledi.
“Falcao” aramalarına yine aynı dönem itibariyle dünya genelinde bakıldığında ise en yoğun ilginin olduğu ülke, doğal olarak, Türkiye oldu. Türkiye’yi, Kolombiya, KKTC, Azerbaycan ve Portekiz takip etti.
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