Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı forvet transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. Falcao bu yüzden UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu rövanşında yarın oynanacak St. Johnstone maçının kadrosuna alınmadı.

35 yaşındaki oyuncunun kısa süre içinde Galatasaray'a veda edeceği belirtildi. 2019 yazında Monaco'dan transfer edilen yıldız forvet, sarı kırmızılı takımdan sık sık sakatlanmasıyla eleştirilmişti. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Falcao büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Kolombiyalı forvete ABD, Arjantin ve Arap yarımadasından teklifler olduğu öğrenildi.