150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?

Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.