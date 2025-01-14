Faizsiz evlilik kredisi başvuruları devam ediyor! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru ekranı, şartları ve ödeme planı
Yeni evlenecek çiftler için faizsiz kredi desteği sunan Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destek için başvurular, ülke genelinde 13 Ocak itibarıyla alınmaya başlandı. Faizsiz kredi başvuru şartları ve ödeme planı da belli oldu. Fon kapsamında evliliğe ilk adım atan gençlere ekonomik destek sağlamak amacıyla 150 bin TL tutarında, 48 ay vadeli ve ilk 2 yıl geri ödemesiz kredi veriliyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu 2025 nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar.
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Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı evlenecek çiftler tarafından araştırılıyor. Evlilik hazırlığında olan genç çiftler için hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamı genişletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli kredi desteği ülke genelinde geçerli olacak. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi başvuru şartları belli oldu. Peki, 2025 evlilik kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kimler alabilir?
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE! EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında yeni evlenecek çiftlere de müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
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AİLE VE GENÇLİK FONU 81 İLDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılını aile yılı ilan ettik. 2025 aile yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu deprem bölgemizde başlatmıştık. Evliliğe ilk adım atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz.’’
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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları, ülke genelinde 13 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.
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150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELER?
Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şöyle:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.
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EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.
İçinde bulunduğumuz ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapacaklar. Her ay 6.250 TL ödeyecekler.
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GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ
Söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtmişti.
Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullanmıştı.
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