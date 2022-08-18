Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sürpriz bir kararla 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti. Güne 17.94 TL seviyelerinden başlayan Dolar/TL kararın ardından 18'i aştı, Kur 18.13'ü gördü. Peki, dolar yükselecek mi? İşte güncel dolar TL kuru bilgisi...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?

Ekonomistler PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyordu. Faiz kararının beklentinin aksine düşüş yönünde gelmesiyle birlikte dolar kuru yükselişe geçti.

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 26-27 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.Tutanaklarda, enflasyonun düştüğüne dair hiçbir kanıt olmadığı ve enflasyon "önemli ölçüde" düşene kadar faiz artırımına devam edileceği belirtildi. TCMB'nin aldığı faiz indirimi kararı sonrası Fed'in olası bir faiz artırımının dolardaki yukarı yönlü baskıyı artırması bekleniyor.