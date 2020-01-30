"HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Kardeşinin hala hastanede yattığını söyleyen Ortaç, "Bu hayatta her şeye hazırlıklı olmalıyız. Annem de çok kötü durumda. Kendisi çok üzülüyor ama her şeye hazırlıklı olmak gerekiyor. Bugün burada güzel şeyleri dileyip, güzel işler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.