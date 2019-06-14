Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Fahriye Evcen estetik mi yaptırdı? Şeklindeki sorular ünlü oyuncunun hayranları tarafından merak konusu oldu. 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Evcen, iki ay önce oğulları Karan'ı kucağına alarak anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından biri olan ünlü oyuncu doğumun ardından fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı ancak takipçilerini hayrete düşürdü...

FAHRİYE EVCEN'İN YÜZÜNE NE OLDU?

Paylaştığı fotoğraflara, "Uyanık kalmaya çalışıyorum" şeklinde not düşen Fahriye Evcen'in yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Evcen'in bazı takipçileri gözaltı şişkinliğinin olduğunu söylese de bazıları da güzelliğine övgüler yağdırdı.

LENS REKLAMINA DUDAK UÇUKLATAN ÜCRET!

Instagram paylaşımı üzerine anlaşma yaptığı lens firmasından 1 milyon TL kazandığı konuşulan güzel oyuncu, anlaşma noktasında olduğu bir Arap kozmetik firmasından 2.5 milyon TL talep etti.

FAHRİYE EVCEN OĞLUNU YANINDAN AYIRMIYOR!

Oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemeyen Evcen, Karan'ın yanında ayrılmamak için setlere dönmeye şimdilik sıcak bakmıyor ve sosyal medyadan reklam alarak para kazanmaya devam ediyor.