Fahriye Evcen'in, Moskova paylaşımları
Fahriye Evcen, Rusya'nın başkenti Moskova'dan paylaşımlar yaptı. Evcen, yaptığı bu paylaşımlarında, eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafa da yer verdi
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Strasbourg kentine gitmişti.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şimdi de Rusya'nın başkenti Moskova'dan art arda fotoğraflar paylaştı.
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Fahriye Evcen, yaklaşık 20 fotoğraf paylaştığı serinin sonuncusunda eşi Burak Özçivit'e yer verdi. Paylaşımına; "Sonuncusu için bir kırmızı kalp bırakıyorum" notunu düştü.
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Burak özçivit ise; "Bende şuraya bir mavi kalp bırakıyorum" şeklinde karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram