Hiç bir uyarı levhası yok

22 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 Sokak'taki 420 konutlu ve 1700 kişinin yaşadığı Afşin Kent Sitesi'nde otomobil sayısının artması otopark sorununu beraberinde getirdi. Yaklaşık 600 kayıtlı otomobilin bulunduğu sitede, sadece 160 araçlık park yeri var. Bu nedenle site sakinlerini araçlarını çevredeki sokaklarda yol kenarlarına park ediyor.
HİÇ BİR UYARI LEVHASI YOK
Siteyi çevreleyen yollarda 'park edilmez' uyarısı bulunmamasına rağmen fahri trafik müfettişi tarafından, 611-a (Duraklama yasak yere park etme) maddesi ile 611-n (Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelik belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek) maddesince araç sahiplerine 108 TL ceza yazdı. Site sakinlerinden bazılarına üst üste ikişer, üçer kez ceza yazılırken, bazılarına ise aynı gün içinde 2 kez ceza yazılan oldu.
'MİSAFİRLERİMİZ CEZA KORKUSUYLA GELMİYOR'
Aynı maddeden 5 defa yazılan site sakinleri bulunduğunu belirten Afşin Kent Sitesi yöneticisi Zeynel Belen, cezaları ödemediklerini ve tutanak tutarak mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Daha önce benzer bir sorun yaşamadıklarını kaydeden Belen, gelen cezalar nedeniyle huzursuz olduklarını söyledi. Ceza yazılmasını gerektiren hiçbir gerekçe olmadığını savunan Belen, 'Bir yasak tabelası yok. Mecburen bu sokaklara park edeceğiz. 2, 3 hatta 5 kez ceza yazılan site sakinimiz var. Hepimiz isyandayız. Evimize gelen misafirlerimiz de sokağa park ettiği için ceza yedi. O yüzden siteye bayramlarda bile misafir gelmiyor' dedi.
Site sakini Enver Çimen de yasak parktan dolayı 5 defa kendisine ceza kesildiğini söyledi. Mağdur olduklarını belirten Çimen, ceza tutarının ise 550 TL'yi bulduğunu kaydetti. Site görevlisi Ali Albayrak da kendisine 2 kez ceza yazıldığını vurguladı.
Park yapılmaz uyarısı olmadığı halde 2 kez ceza yazıldığını anlatan Ayla Semra Bayrak da mağdur olduklarını ve haksızlığa uğradıklarını söyledi. Evine misafir gelmediğine değinen Bayrak, 'Misafir gelince onlarda sokağa park etmek zorunda kalıyor. Onlara da ceza yazılıyor' dedi.
Site sakinleri, fahri trafik müfettişinin cezaları neye dayanarak kestiğini öğrenmek istediklerini ve belediyeler dahil tüm ilgili kurumlara başvurduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.
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