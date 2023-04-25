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Fahiş kira zammına hapis cezası yolda!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, temmuz ayında sona erecek olan kirada yüzde 25 tavan zam uygulamasının uzatılacağını ve fahiş zam yapan ev sahiplerine hapis cezası ya da para cezası gibi yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı

Giriş: 25.04.2023 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL
Fahiş kira zammına hapis cezası yolda!
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV'de katıldığı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında sona erecek olan kirada yüzde 25 tavan zam uygulamasının uzatılacağını kaydeden Bozdağ, fahiş zam yapan kişilere hapis ya da para cezası uygulanabileceğini belirtti.

Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Sadece hukuk davası konusu ederseniz, o dava sizin lehinize çıkabilir ama müeyyide olursa; hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide olduğu zaman insanlar bu kurala uyma konusunda daha duyarlı davranırlar. Piyasa koşullarına aykırı şekilde, sırf haksız kazanç elde etmek için yapılırsa bir uygulama olabilir. Yeni dönemde bunu yaptırıma bağlayarak etkin şekilde uygulayacağız. 3 alternatif hazırladık; hapis cezası olabilir, idari para cezası olabilir, adli para cezası olabilir. Bizim öngörümüz Türk Ceza Kanunu'nda bununla ilgili bir düzenleme yapılmasıdır."

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