Fadik Sevin Atasoy'dan, tekelleşme sorusuna net yanıt

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Nişantaşı'nda görüntülendi.

ANNE - KIZ AYNI FİLMDE

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Annesi Emel Göksu ile birlikte bir sinema filminde rol alacaklarını belirten Fadik Sevin Atasoy; "Annemle birlikte bir projeye başlıyoruz. Filmde anne - kızı canlandıracağız. Şu an hazırlık aşamasında. Ayrıca dijital projelerimiz de olacak" dedi.

Seyahat etmeyi çok sevdiğini söyleyen Fadik Sevin Atasoy; "En çok Stockholm’a bayıldım. Çok güzel bir şehir. Gece hayatı hakkında pek fikrim yok ama tasarım ve sinema alanında çok başarılılar" ifadelerini kullandı.

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"TEKELLEŞME SORUSUNA NET YANIT" Fadik Sevin Atasoy, sektörde yaşanan tekelleşmeyle ilgili olarak, "Sizin rolünüzün elinizden alındığı, mağdur edildiğiniz zamanlar oldu mu?" sorusuna; "Tek cevap vereceğim, başka soru olmasın. Evet, oldu" diyerek net bir yanıt verdi.