İşte Facebook'un akıllı gözlüğü

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Sosyal ağ Facebook, bugün Ray-Ban'in ana şirketi olan EssilorLuxottica iş birliği ile geliştirilen birinci nesil akıllı gözlük Ray-Ban Stories’i kullanıma sundu. Ray-Ban Stories kullanıcılara, fotoğraf ve video çekimi, deneyim paylaşımı, müzik dinleme ve telefon görüşmelerinde yeni bir deneyim sunuyor.

Facebook’un sanal ve artırılmış gerçeklik alanında hayata geçirdiği Facebook Reality Labs kapsamında geliştirilen Ray-Ban Stories ile kullanıcılar akıllı gözlüğün çekim butonunu ya da Facebook Assistant sesli komutunu kullanarak ellerini kullanmadan fotoğraf ve 30 saniyeye kadar videolar çekebiliyor.

20 ÜLKEDE SATIŞTA, FİYATI 299 DOLAR

EssilorLuxottica ve Facebook Reality Labs’in ortak tasarım çalışmasının bir ürünü olan Ray-Ban Stories’de, iki kamera, mikro hoparlörler, üç mikrofonlu ses dizisi, optimize edilmiş Snapdragon işlemci gibi özellik ve donanımlar bulunuyor.

20 farklı çeşidi bulunan akıllı gözlükler, internette ve ABD'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve Birleşik Krallık'ta satışa sunuldu.

RAY-BAN STORIES İLE NELER YAPILABİLİYOR?

299 dolarlık (yaklaşık 2500 TL) bir fiyat etiketine sahip olan Facebook’un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories’ın öne çıkan özellikleri şöyle:

- Hızlı Kamera Çekimi: Hızlı fotoğraf ve video (30 saniyeye kadar) çekimi özelliği, çerçevelerin önündeki çift 5MP kamerayı kullanarak spontane anları yakalamaya olanak tanıyor. Kameralar açıkken, fotoğraf çekerken veya video kaydı alırken gözlüğün üzerindeki LED çekim ışıkları yanıyor.

- Tasarım: Kullanıcılar tarzlarına ve gözlük ihtiyaçlarına uygun çerçeveleri seçebiliyor. Ray-Ban Stories, beş farklı renk seçeneğinde ve Wayfarer, Yuvarlak ve Meteor isimli üç farklı stilde satışa sunuluyor.

- Dahili Ses Sistemi: Dahili Bluetooth ve 3 mikrofonlu ses sistemi, telefondaki herhangi bir uygulamadan istenileni dinlemeyi ve aramaları yanıtlamayı sağlıyor.

- Facebook Assistant: Elleri kullanmadan video ve fotoğraf çekmek için “Hey Facebook” uyandırma kelimesini söylemek yeterli oluyor. “Hey Facebook, bir fotoğraf çek” denilerek, başka bir işleme gerek kalmadan, Ray-Ban Stories fotoğraf çekebiliyor.

- Facebook View Uygulaması: iOS ve Android cihazlarda bulunan Facebook View yardımcı uygulamasını kullanarak Ray-Ban Stories ile çekilen fotoğraf ve videolar düzenlenebiliyor ve geliştirilebiliyor. Kullanıcı, bu fotoğraf ve videoları, bir kereye mahsus, ailesi, arkadaşları ve Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger veya seçtiği herhangi bir başka uygulamada paylaşabiliyor.

- Şarj Kutusu: Tüm gün giyilebilir bir aksesuar olarak tasarlanan Ray-Ban Stories, özel tasarlanmış taşınabilir şarj kutusu sayesinde hareket halindeyken bile gözlüklerin şarj edebilmesine ve korunabilmesine olanak sağlıyor. Tam şarj edilmiş bir kutu ekstra 3 günlük bir zaman kazandırıyor.