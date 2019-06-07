ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının tam ortasında kalan Huawei’ye bir darbe de dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook’tan geldi.

Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye karşı harekete geçen şirketlere Facebook da eklendi.

HUAWEİ’YE KİMLER SIRTINI DÖNDÜ?

Reuters’a konuyla ilgili açıklama yapan sosyal ağ Facebook, bundan sonra Huawei telefonlara grup şirketlerinin mobil uygulamalarının ön yüklü olarak gelmeyeceğini duyurdu.

GOOGLE'DAN TRUMP'A ÇOK CİDDİ HUAWEİ UYARISI

WHATSAPP VE INSTAGRAM DA DAHİL

Bugüne kadar Huawei markalı akıllı telefonlara yüklü olarak gelen Facebook, WhatsApp ve Instagram uygulamaları artık kullanıcılar tarafından sonradan yüklenebilecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticari yaptırımların baş aktörü konumundaki Huawei ile ilgili olarak daha önce Google, Microsoft, Intel ve ARM gibi ABD merkezli teknoloji devleri de iş birliklerini sınırlama yoluna gitmişti.