Çalışanları Facebook'tan memnun değil

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Şirket değerlendirme sitesi Glassdoor'un yayınladığı geleneksel "en iyi 10 işyeri" listesinde bu yıl sosyal paylaşım platformu Facebook yer almadı.

Geçen yıl listenin yedinci sırasında yer alan Facebook'un bu yıl 23'üncülüğe gerilediği belirtiliyor. Geçen yıl 5 üzerinden 4,5 puan alan firmanın bu yıl 4,4 ortalamaya gerilediği belirtildi.

Gerilemede Facebook'un üst düzey yöneticilerinden duyulan rahatsızlığın ve iş-yaşam dengesindeki bozulmanın etkili olduğu vurgulanıyor.

Glassdoor'a Facebook hakkında değerlendirme yapan bir çalışan, "Bir çok proje son derece siyasi görünüyor. Cambridge Analytica skandalı sonrasında yeni hizmet ve ürün çıkarmakta büyük düşüş yaşıyoruz" diye yazdı.

Facebook, üye bilgilerinin kötüye kullanımı, dezenformasyon kampanyalarına ev sahipliği yapması ve kripto para birimi 'Libra'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiriyor.

Buna karşın Glassdoor'un yayınladığı şirket raporunda Facebook'un tazminat ve kariyer fırsatları konusunda çalışanlar arasında hala olumlu bir imajı bulunduğu kaydedildi.

"En iyi 100 işyeri" listesinin bu yılki sıralamalarında birinciliği yazılım firması HubSpot kazandı.