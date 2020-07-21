Sosyal ağ Facebook, insanları çevrimiçi platformlarda asılsız haberleri tespit etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedefleyen medya okuryazarlığı kampanyasını Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de hayata geçirdi.
Bu kampanya kapsamında, Türkiye’deki bazı kullanıcılar dört hafta boyunca Facebook’ta bir dizi yaratıcı reklamla karşılaşacak ve platformun kampanya dahilinde hazırladığı özel bir internet sitesine yönlendirilecek. Facebook, Covid-19 Medya Okuryazarlığı Kampanyası kapsamında hayata geçirdiği internet sitesini (https://stampoutfalsenews.com/) Türkçe olarak yayına alındı.
İnsanların internette gördükleri bilgiler ve bu bilgilerin kaynağı ile ilgili bilinçli kararlar vermelerini sağlamayı hedefleyen Facebook, “Sahte haberlerden korunmaya yardımcı olacak üç soru” başlığı altında insanların kendilerine “Nereden geliyor?”, “Eksik olan ne?”, “Bana ne hissettiriyor?” gibi sorular sorarak internette gördükleri bilgileri sorgulamalarını istiyor.
‘FACEBOOK’TAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’
Kampanya ile ilgili konuşan Facebook Türkiye Kamu Politikaları Departmanı Başkanı Çağatay Pekyörür, Facebook’ta yer alan bilgilerin doğruluğunu artırmak için çalıştıklarını belirterek, “Bu doğrultuda, Haber Kaynağı'nda Topluluk Standartlarımızı veya Reklam İlkelerimizi ihlal eden hesapları ve içerikleri kaldırmak, asılsız haberlerin yayılmasını azaltmak ve insanlara gördükleri gönderiler hakkında daha fazla kaynak sunarak onları bilgilendirmek gibi birçok önemli yatırım yaptık. Bunların yanı sıra, insanların ne okuyacakları, neye güvenecekleri ve neleri paylaşacakları konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermeleri gerektiğine inanıyoruz” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’u bir küresel sağlık krizi ilan etmesinden bu yana içinde bulunulan dönemin medya okuryazarlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Çağatay Pekyörür, şunları söyledi:
“Başlattığımız bu kampanya ile hedefimiz, insanların internette gördükleri bilgilerle ilgili içerikleri sorgulamalarına ve en doğru şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak. Sadece pandemi döneminde değil, ilerleyen süreçte yapacağımız çalışmalar ile de insanlara platformlarımızda doğru bilgiye ulaşmak adına ihtiyaç duydukları araçları ve kaynakları sunmaya devam edeceğiz.”
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