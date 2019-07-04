04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Facebook ve çatısı altındaki WhatsApp ve Instagram’da dün yaşanan geniş çaplı erişim sorunu, Türkiye’yi de etkileyince kullanıcılar çareyi alternatif uygulamalarda aradı. Facebook, WhatsApp ve Instagram’taki sorun, Turkcell’in iletişim platformu BiP’in trafiğinde de hemen yansıdı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı bir anda 51 milyon adet arttı. Dün BiP’teki mesaj sayısı 377 milyondan 428 milyona çıktı. 83 bin yeni kişi BiP’i yüklerken, uygulamayı aktifleştiren kullanıcı sayısı yüzde 16 arttı.
Turkcell’den edindiğimiz bilgilere göre uygulama üzerinden yüksek kalitede resim paylaşımı yüzde 60, titreşim gönderimi yüzde 66, sticker paylaşımı yüzde 14, caps paylaşımı da yüzde 12 yükseldi. Facebook’ta karşılaştıkları sorunları Twitter’a taşıyan kullanıcıların tepkilerinin etkisiyle BiP, Twitter’da 3 saatlik süre içinde 4 bin etkileşim aldı.
ULAŞTIRMA BAKAN YARDIMCISI ÇAĞRI YAPMIŞTI
Facebook, WhatsApp ve Twitter’da dünya genelinde görülen büyük çaplı erişim sorunuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla, yerli alternatifleri işaret etmişti.
— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) July 3, 2019
Global kaynaklı sorundan Türkiye’deki kullanıcıların da etkilendiğini vurgulayan Sayan, Twitter üzerinden şu açıklamayı yapmıştı: “Vatandaşlarımız alternatifsiz değiller. BİP, LAFF, DEDİ gibi yerli ve milli uygulamaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Whatsapp’tan resim yollayamayanlar için iyi ki yerli alternatiflerimiz var.”
CIA: BİZ YAPMADIK, BİZ DE ETKİLENDİK
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Instagram’da resmi hesabını açan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’den de sosyal ağlarda yaşanan bu büyük çöküşle ilgili açıklama geldi. CIA, Twitter hesabında “#instagramdown” etiketiyle “Evet, biz de etkilendik. Hayır, buna biz sebep olmadık. Hayır, seninkini tamir edemeyiz. Tekrar açmayı denedin mi?” paylaşımını yaptı.
— CIA (@CIA) July 3, 2019
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