Erişim sıkıntısı yaşanılan Facebook'ta bir süredir kullanıcılar dolaşım sorunu yaşıyor. Facebook'taki sorunun teknik bir arızadan dolayı ve dünya genelinde erişim sağlanılamadığı düşünülüyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta erişim sıkıntı yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları Facebook hesaplarının çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını paylaştılar. Dünyanın belirli bölgelerinde Facebook'a erişim sorunu devam ediyor. Aynı sorun Türkiye'de de devam ediyor.

Facebook'a neden giriş yapılamadığına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

FACEBOOK'A NE ZAMAN ERİŞİM SAĞLANACAK?

Fcebook'ta bir süredir yaşanan erişim sorununu ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor ve Facebook'tan bir açıklama gelmedi.