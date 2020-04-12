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Sosyal medya devi Facebook'un Kurucu ve CEO'su Mark Zuckerberg uzun yıllardır şirketten yıllık 1 dolar maaş alıyor. Ancak Forbes'a göre 64.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 7. insanı olan Zuckerberg'in şirketine tek maliyeti aldığı maaş değil. Facebook, cuma günü yayımlanan mali belgelerine göre, Zuckerberg ve ailesinin güvenliği için 2019'da 23 milyon dolar harcadı.

Firma Zuckerberg'in güvenliği için 2018 yılında 20 milyon dolar, 2017 yılında ise 9.1 milyon dolar harcamıştı. 2019'da harcanan 23 milyon doların 10.5 milyon doları Zuckerberg'in evinin güvenliği ve kişisel seyahatlardeki güvenliği için harcandı.

Açıklanan belgelere göre Zuckerberg bunun yanında kurucusu olduğu şirketten özel jetle uçabilmek için 2.95 milyon dolarlık ödeme aldı. Söz konusu miktar 2018'e göre değişmezken, 2017'de Zuckerberg'in özel jet harcamaları 1.5 milyon dolar düzeyindeydi.

CİROSU 70.7 MİLYAR DOLAR

Şirketin COO'su Sheryl Sandberg'e ise 2019'da 875 bin dolarlık maaş ödemesi yapıldı. Ancak Sandberg bunun yanında 902 bin 740 dolarlık prim ve (ödendiği tarihte) 19.6 milyon dolarlık hisse aldı. Sandberg'ün güvenliği için ise Facebook toplam 4.4 milyon dolar harcadı.

2019 yılında Facebook'un toplam gelirleri bir önceki yıla oranla yüzde 27 artarak 70.7 milyar dolara yükseldi.