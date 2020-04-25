Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını nedeniyle başta Avrupa ve ABD olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerindeki sanayi kuruluşları geçici olarak üretim faaliyetlerine ara vermişti.

Benzer gelişmeler, Mart ayının ortasından bu yana Türk sanayisinde de yaşanırken, yerli sanayi kuruluşlarından son günlerde üretime yeniden başlama sinyalleri geliyor.

Bu şirketlerden 1 Nisan'da koronavirüs salgını sebebiyle üretime ara veren Yünsa, Çerkezköy fabrikasında 27 Nisan'dan itibaren üretimin kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Sabancı Holding'in geçtiğimiz yıl Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş'ye sattığı firmanın, 4 Mayıs itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçeceği bildirildi

Üretime ara veren bir diğer yerli sanayi kuruluşu İzmir Demir Çelik ise, çelikhane bölümünde gerekli sağlık önlemlerinin alınarak üretime başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Çelikhane bölümünde de gerekli tüm sağlık önlemleri alınarak üretime başlanması kararlaştırılmıştır" denildi.

İzmir Demir Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında çubuk haddehane, profil haddehane ve çelikhane bölümlerinde üretime ara vermiş, sonrasında çubuk haddehanesinde iki vardiya ve profil haddehanesinde iki vardiya olacak şekilde üretime başlamıştı.

OTOMOTİV FABRİKALARI KAPILARI AÇIYOR

Salgının en çok vurduğu sektörlerden otomotivde de, firmalar üretim faaliyetlerine birer birer başladıklarını açıklıyorlar.

Türkiye otomotiv ana sanayisine bakıldığında, Honda Türkiye'nin Şekerpınar fabrikası ile Mercedes-Benz Türk'ün Hoşdere ve Aksaray fabrikalarında bantların hafta başında yeniden dönmeye başladığı görülüyor.

Hyundai Assan ve yerli ticari araç üreticilerinden Otokar ve Karsan da, fabrikalarının kapılarını 20 Nisan'da açarken, Temsa, Türk Traktör, Tofaş ve Ford Otosan ise fabrikalarındaki 'korona' arasına 4 Mayıs tarihinde son vereceklerini duyurdular.

Otomotiv sanayisinde üretime başlangıç tarihini en son açıklayan firma ise Oyak Renault oldu. Şirketten dün yapılan açıklamada, Bursa'daki fabrikanın 27 Nisan'da üretime başlayacağı belirtildi. Man Türkiye'nin de, Oyak Renault ile aynı tarihte üretime başlayacağı daha önce açıklanmıştı.

Türk otomotiv sanayisinde fabrikasını en geç açacak firma ise Toyota olacak. Japon üreticiden yapılan açıklamada, Sakarya'daki fabrikanın 11 Mayıs'ta yeniden üretime başlayacağı bildirildi.

YAN SANAYİNİN YÜZDE 40'I DURMUŞTU

Otomotiv ana sanayisinin yanında, otomotiv yan sanayisinde de birçok firma üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

450 üyesi bulunan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nden (TAYSAD) ay başında yapılan açıklamada, üyelerin yüzde 40’ının 30 Mart-5 Nisan tarihlerinde üretimi tamamen durdurduğu, üyelerin yüzde 50'lik kısmının ise son 1 aydır sınırlı kapasite ile üretim yaptığı bildirilmişti.

Bu kapsamda, TAYSAD'a üye şirketlerden ve Türkiye'de fren sistemleri üreten Bosch, fabrikasını 4 Mayıs'ta yeniden açacağını duyurdu.

Derneğe üye bir başka kuruluş Federal-Mogul'dan yapılan ise, çarkların 5 Mayıs'ta yeniden dönmeye başlayacağına yönelik bir açıklama geldi.

Federal-Mogul'dan yapılan açıklamada, "Virüsün etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikamızın üretim faaliyetlerine ara verme süresi 05 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrikamız ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir" denildi.

LASTİK ÜRETİMİ DE BAŞLADI

Türkiye dışında Avrupa otomotiv ana sanayisinde üretime ara verilmesi sebebiyle, yan sanayide olduğu gibi lastik sanayisinde de fabrikaların kapısı geçici olarak kapanmıştı.Fakat, ana sanayideki gelişmelere bağlı olarak, lastik üreticileri de bantları yeniden döndürmeye başladı.

İzmit ve Aksaray fabrikalarında Lassa, Bridgestone ve Dayton marka lastikleri üreten Brisa, 20 Nisan'da üretime yeniden başladı. Brisa'nın üretimine 28 Mart'ta ara verilmişti.

İzmit'teki fabrikasını salgın nedeniyle ay başında geçici olarak kapatan bir başka lastik üreticisi Pirelli de, geçtiğimiz günlerde üretime kaldığı yerden devam kararı almıştı. Pirelli'nin lisanslı ticari lastik üreticisi Prometeon da İzmit fabrikasındaki faaliyetlerine 27 Nisan'da başlayacak.

Pirelli ve Brisa'nın üretim adetleri, lastik sanayisinin merkez noktası sayılan İzmit'teki lastik üretiminin yüzde 90'dan fazlasını oluşturması ile dikkat çekiyor.

Gelişmeler, koronavirüs salgının sanayideki olumsuz etkisinin sona ermeye başladığını gösteriyor.

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