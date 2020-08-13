Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.

Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.