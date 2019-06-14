!f İstanbul'un tarihi eylül

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 18'inci yılında da söyleyecek yeni sözü olanları aynı duyguda buluşturuyor. Özün bağımsızlığını, yeni doğanın bilgeliğini, çeşitliliğin birlikteliğini keşfetmek isteyenlerle bu yıl 13 - 22 Eylül tarihleri arasında bir araya gelecek olan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali; kolektif, çok sesli bir yaşam ve sinema platformu olmaya devam ediyor.

!f İstanbul çatısı altında bu yıl hayat bulan yepyeni bir platform var; !f X...

Yeni doğan bağımsız filmlere, öğrenme aşkıyla dolu, ruhu genç sinemacılara alternatif bir paylaşım alanı yaratmayı amaçlayan !f X, film profesyonelleri ve profesyonelleşmek isteyen herkesi beş gün boyunca sinemanın mutfağında ağırlayacak. Katılımcılar gerçekleştirilen paneller ve atölyelerde film üretme sürecindeki muhtemel zorluklara ve püf noktalarına dair merak ettikleri soruların yanıtlarını burada bulacak. !f X platformu kapsamındaki !f Okul, yakın geleceğin film profesyonellerinin kolektif çalışmayla bir filmin açılış sahnesini çektikleri tek platform, Pitching Keş!f ise ilk ya da ikinci filmlerini gerçekleştirecek yönetmenleri destekleyen tek film festivali olacak. !f Okul için başvurular 26 Temmuz, Pitching Keş!f için ise 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yeniliklerle gelişen !f'in vazgeçilmezleri 'Keş!f', 'Gökkuşağı', 'Galalar', 'Karanlık', 'Köşeli' ve '!f Kült' gibi seçkiler ise bu yıl da ruhlarını korumaya devam ediyor. Seçkilere bu yıl eklenen '!f Jenerasyon' ve '!f Çocuk' ise genç nesilleri hedefliyor. Genç bireylerin sorunlarına odaklanan !f Jenerasyon; duyguların ve anların en yoğun yaşandığı uluslararası filmleri sinemaseverlere sunuyor. Genç sinemaseverlerin oylarıyla belirlenecek izleyici ödülleriyle !f İstanbul, yarının film üreticileri ve seyircilerinden gelmekte olanı öğreniyor. !f Çocuk ise sinemanın, özün bağımsızlığının görünür hali olan çocukluk ile çeşitleneceğini savunuyor. Bir diğer yenilik olan '!f Efsaneler' de dönemlerine damgasını vurmuş filmleri bir araya getirerek ulusal sinemanın belleğine ışık tutuyor.

!f İstanbul Bağımsız Film Festivali'nin yarışma bölümü 'Keş!f', !f Ulusal ve Türkiye'den Kısalar kategorilerinden oluşuyor. Sinemaseverler ilk ya da ikinci filmini gerçekleştirmiş yönetmenlerin yarıştığı Keş!f ile farklı coğrafyalarda doğmuş, cesur anlatımları ve biçimsel arayışlarıyla film yaratımında yeni sayfalar açan isimleri keşfediyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek !f Ulusal kategorisinde, özgün öyküleri ve denenmeyi bekleyen yeni anlatı biçimleriyle, !f İstanbul'un doğduğu coğrafyanın film yaratıcıları yer alıyor. !f klasiklerinden Türkiye'den Kısalar'da ise Ulusal Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması olmak üzere iki farklı kategoride film yaratımının en bağımsız biçimi olan kısa filmler yer alıyor. Festival için geri sayım sürerken yarışma ve yarışma dışı seçkilerine başvurular 25 Haziran'a kadar devam ediyor.