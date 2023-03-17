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Tıpkı diğer ünsüz harflerde olduğu gibi tek başına söylenemeyen, sonuna ilave edilen bir ses ile telaffuz edilen f ile başlayan kelimeler nelerdir? F ile başlayan 4 harfi, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

F Harfi İle Başlayan Kelimeler

Sondan eklemeli bir dil olması sebebiyle köklere gelen yapım ve çekim ekleriyle yeni sözcüklerin üretildiği Türkçede, f harfi ile başlayan 1000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin içinde 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimelerin başlıca örneklerini, yazımızın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.

F ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede, f harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş kelimelerin sayısının 69 olduğu bilinmektedir:

faal, fabl, faça, faik, fail, faiz, fakr, faks, fani, fare, fark, fars, farz, faul, fava, feci, feda, feke, felç, fena, fent, ferç, feri, fert, ferz, fevç, fevk, fevt, feza, fıçı, fırt, fide, fiil, file, film, filo, fink, fino, fire, fişe, flaş, flit, flok, flor, floş, flüt, fobi, foça, folk, font, fora, form, fors, foşa, fota, foto, foya, fötr, frak, fren, frer, friz, fuar, fule, futa, füme, fürs, füru, füze.

F İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Tüm dünyada 30 kadar yaşayan dili kapsayan Türkçede, 5 harften meydana gelen ve f harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 kadardır ve bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

facia, fahiş, fahri, fakat, fakih, fakir, falan, falcı, falez, falso, fanus, faraş, fasıl, faslı, fason, fatih, fatsa, fayda, fazıl, fazla, fecir, fedai, felah, felek, fenci, fener, ferah, fesat, fesih, fetih, fetüs, fetva, fevri, feyiz, fıkıh, fıkra, fırça, fırın, fırka, fiber, fidan, fidye, figan, figür, fiili, fikir, fikri, filan, final, firar, firma, fiske, fitne, fitre, fiyat, fizik, flama, flört, fodul, forma, forum, fosil, frank, fular, fulya, funda, furya, fünye, füsun, fütur.

F İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede f ile başlayan ve 6 harften oluşan yaklaşık 130 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin arasında öne çıkan ise şunlardır:

façalı, faizci, faizli, faktör, falaka, fanila, faraza, farazi, farklı, farsça, fasıla, faşist, faşizm, fatiha, fatura, faullü, favori, fayans, fecaat, federe, felçli, fellah, feodal, ferace, ferman, fersah, fersiz, fetret, fettan, feyyaz, fıçıcı, fıldır, fındık, fırfır, fırsat, fısfıs, fıstık, fıtrat, fideci, fiilen, fikren, fiktif, fileto, filika, filmci, filtre, finans, fincan, finike, firari, fiskos, fistan, fişlik, fişsiz, fiyaka, fiyonk, fiyort, fiziki, flaşör, florür, fondip, format, formel, formen, formül, forslu, forvet, fosfat, fosfor, frengi, frikik, fritöz, fuarcı, fukara, futbol, fuzuli, füzyon.

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede f harfi ile başlayan yaklaşık 10 bin kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şu şekildedir:

Face: Yüz

Fact: Gerçek

Fairy: Peri

Faithful: Sadık

Family: Aile

Famous: Ünlü

Father: Baba

Fault: Hata

Favour: İyilik

Fear: Korku

Fight: Kavga

Fish: Balık

Fisher: Balıkçı

Front: Ön

Free: Özgür

Fuel: Yakıt

Full: Tam

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut