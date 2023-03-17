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F ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce f ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Sert ünsüz harflerden bir tanesi olan f harfi; Latin alfabesinin altıncı, Türk alfabesinin ise yedinci harfidir. Çıkış yeri olarak değerlendirildiğinde sert dudak ünsüzleri arasında yer alan f harfi; Türkçe sözcüklerin başında, ortasında ve sonunda bulunabilmektedir. Peki, f harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? F ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar yazımızın devamında…

Giriş: 17.03.2023 - 15:34 | Güncelleme: ABONE OL
F İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce F İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
HABERTURK.COM

Tıpkı diğer ünsüz harflerde olduğu gibi tek başına söylenemeyen, sonuna ilave edilen bir ses ile telaffuz edilen f ile başlayan kelimeler nelerdir? F ile başlayan 4 harfi, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

F Harfi İle Başlayan Kelimeler

Sondan eklemeli bir dil olması sebebiyle köklere gelen yapım ve çekim ekleriyle yeni sözcüklerin üretildiği Türkçede, f harfi ile başlayan 1000’in üzerinde kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin içinde 4, 5 ve 6 harften meydana gelen kelimelerin başlıca örneklerini, yazımızın ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.

F ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede, f harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş kelimelerin sayısının 69 olduğu bilinmektedir:

  • faal, fabl, faça, faik, fail, faiz, fakr, faks, fani, fare, fark, fars, farz, faul, fava, feci, feda, feke, felç, fena, fent, ferç, feri, fert, ferz, fevç, fevk, fevt, feza, fıçı, fırt, fide, fiil, file, film, filo, fink, fino, fire, fişe, flaş, flit, flok, flor, floş, flüt, fobi, foça, folk, font, fora, form, fors, foşa, fota, foto, foya, fötr, frak, fren, frer, friz, fuar, fule, futa, füme, fürs, füru, füze.

F İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Tüm dünyada 30 kadar yaşayan dili kapsayan Türkçede, 5 harften meydana gelen ve f harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 150 kadardır ve bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • facia, fahiş, fahri, fakat, fakih, fakir, falan, falcı, falez, falso, fanus, faraş, fasıl, faslı, fason, fatih, fatsa, fayda, fazıl, fazla, fecir, fedai, felah, felek, fenci, fener, ferah, fesat, fesih, fetih, fetüs, fetva, fevri, feyiz, fıkıh, fıkra, fırça, fırın, fırka, fiber, fidan, fidye, figan, figür, fiili, fikir, fikri, filan, final, firar, firma, fiske, fitne, fitre, fiyat, fizik, flama, flört, fodul, forma, forum, fosil, frank, fular, fulya, funda, furya, fünye, füsun, fütur.

F İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türkçede f ile başlayan ve 6 harften oluşan yaklaşık 130 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin arasında öne çıkan ise şunlardır:

  • façalı, faizci, faizli, faktör, falaka, fanila, faraza, farazi, farklı, farsça, fasıla, faşist, faşizm, fatiha, fatura, faullü, favori, fayans, fecaat, federe, felçli, fellah, feodal, ferace, ferman, fersah, fersiz, fetret, fettan, feyyaz, fıçıcı, fıldır, fındık, fırfır, fırsat, fısfıs, fıstık, fıtrat, fideci, fiilen, fikren, fiktif, fileto, filika, filmci, filtre, finans, fincan, finike, firari, fiskos, fistan, fişlik, fişsiz, fiyaka, fiyonk, fiyort, fiziki, flaşör, florür, fondip, format, formel, formen, formül, forslu, forvet, fosfat, fosfor, frengi, frikik, fritöz, fuarcı, fukara, futbol, fuzuli, füzyon.

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede f harfi ile başlayan yaklaşık 10 bin kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şu şekildedir:

  • Face: Yüz
  • Fact: Gerçek
  • Fairy: Peri
  • Faithful: Sadık
  • Family: Aile
  • Famous: Ünlü
  • Father: Baba
  • Fault: Hata
  • Favour: İyilik
  • Fear: Korku
  • Fight: Kavga
  • Fish: Balık
  • Fisher: Balıkçı
  • Front: Ön
  • Free: Özgür
  • Fuel: Yakıt
  • Full: Tam
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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