HABERTURK.COM

Sözcüklerin son, iç ve ön seslerinde sıklıkla karşımıza çıkan e harfi, bu özelliği sebebiyle birçok kelimenin ilk harfi olarak kullanılmaktadır. Peki, e ile başlayan kelimeler nelerdir? E ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileridir? İşte, tüm detaylar…

E Harfi İle Başlayan Kelimeler

Kelime varlığı açısından değerlendirildiğinde zengin diller arasında yer alan Türkçede, e harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 1500’ün üzerindedir. Sayıları 1500’ü aşan bu kelimelerin arasında “ebe” ve “ela” gibi üç harflilerden “ehlileştirilmek” gibi on beş harften meydana gelen sözcükler yer almaktadır.

E İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede 4 harften meydana gelen ve e harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 100’ün üzerindedir. Bu kelimeler arasında öne çıkanlar ise şu şekilde listelenebilir:

ebat, ebru, ecel, ecza, edat, edep, eder, edim, edip, eğik, eğil, eğim, eğiş, eğme, eğri, ehil, ehli, ekim, ekin, ekip, ekli, ekme, ekol, eksi, ekşi, elde, elek, elem, elif, emek, emel, emen, emek, emel, emen, eril, erim, esef, esen, eser, esre, eşek, eşey, eşik, eşit, eşli, eşme, eşya, etçi, etek, evce, evci, evet, evin, evla, evli, evre, eyer, eyüp, ezan, ezel, ezgi, ezik, ezme.

E İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

E harfiyle başlayan ve sayıları 1500’ü aşan kelimelerin arasında, 5 harften meydana gelen yaklaşık 200 kadar kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden bazıları ise şunlardır.

ebcet, ebedi, ebeli, ebleh, ecdat, efece, efekt, efkar, eflak, egzoz, eğmek, ekici, ekili, eklem, ekler, ekmek, ekose, ekran, elbet, elcik, elçek, elçim, elden, ellik, elmas, elmek, elvan, elyaf, elzem, emare, emaye, emzik, enayi, enfes, engel, engin, enkaz, enlem, erbaa, erbap, erbaş, erdek, erdem, erden, ergen, ergin, erkek, erken, erkin, erkli, erlik, esame, esans, esasi, esmek, esmer, esnaf, esnek, eşkal, eşlik, eşmek, eşraf, eşref, eşsiz, etken, etkin, etlik, etmek, evcil, evdeş, evgin, evham, evlat, evlek, evlik, evrak, evsiz, evvel, eylem, eylül, ezber, ezeli, ezgin, ezici, ezinç, ezine, ezmek.

E İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk alfabesinin altıncı harfi olan e ile başlayan ve 6 harfin yan yana gelmesiyle oluşturulmuş 200’ün üzerinde kelime bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar ise şunlardır:

ebabil, ebelik, ebesiz, ecnebi, eczacı, eczane, edatlı, edepli, edimli, edinim, edinme, edirne, editör, egzama, eğilim, eğiliş, eğilme, eğimli, eğitim, eğitme, ekilme, ekinci, ekinti, ekleme, elazığ, elbise, eldeci, eldeli, elmacı, elmalı, emekçi, emekli, emilme, engebe, enişte, enlice, epeyce, erimek, erimez, erinme, erişim, esaret, esasen, esaslı, eskici, eskime, eşitçi, eşkıya, eşleme, evirme, evliya, evseme, evvela, evveli, eyalet, eyerci, ezancı, ezbere, ezgili, eziliş, ezilme, eziyet.

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizcede e harfi ile başlayan kelimelerin sayısının 10 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Biz de sizler için bu kelimelerden birkaçını listeledik:

Empire: İmparatorluk

Empty: Boş

Error: Hata

Ensemble: Topluluk

Example: Örnek

Export: İhracat

Eye: Göz

Earth: Dünya

Easy: Kolay

Education: Eğitim

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut