Ezogelin çorbası tarifi: Evde pratik ve nefis ezogelin çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Hem soğuk kış günlerinde bir sıcak çorba olarak tüketilir, hem de sağlıklı ve doyurucu bir yemek olarak sofralarda yerini alır. Bu çorba, Türk mutfağının geleneksel tariflerinin modern bir yorumu olup, hem evde hem de restoranlarda sıkça tercih edilir. Ezogelin çorbası nasıl yapılır?

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

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Ezogelin çorbası, Türk mutfağının en besleyici çorbalarından biridir. Kırmızı mercimek, bulgur, pirinç ve sebzelerle yapılan bu çorba, hem doyurucu hem de lezzetlidir.

Ezogelin çorbası malzemeleri: 1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet soğan (orta büyüklükte)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet patates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı (veya tereyağı)

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe göre ayarlayın)

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı limon suyu (isteğe bağlı)

1,5-2 litre sıcak su (tercihe göre et suyu veya tavuk suyu kullanılabilir)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı, üzerine eklemek için) Ezogelin çorbası yapılışı: REKLAM Kırmızı mercimeği güzelce yıkayın ve süzün.

Soğanı ince ince doğrayın.

Havuç ve patatesi rendeleyin.

Bulgur ve pirinci de bir kenara ayırın.

Bir tencerede zeytinyağını (veya tereyağını) ısıtın.

Soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Ardından rendelenmiş havuç ve patatesi ekleyin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra domates salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar 2-3 dakika kadar kavurun.

Sotelediğiniz sebzelere kırmızı mercimeği, pirinci ve bulguru ekleyin.

Karışıma baharatları (pul biber, nane, kimyon, karabiber) ve tuzu da ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak baharatların aromasını çıkarın.

Tencereye sıcak suyu (veya et/tavuk suyu) ilave edin. Tüm malzemelerin üzerini geçecek kadar su eklemeye dikkat edin.

Çorbanın kaynamaya başlamasını bekleyin.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve mercimekler iyice ezilene kadar (yaklaşık 30-40 dakika) kısık ateşte pişirin.

Çorba koyulaşacaksa, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Arada bir karıştırarak çorbanın dibinin tutmamasını sağlayın.

Mercimekler ve diğer malzemeler iyice piştikten sonra, çorbanın kıvamını kontrol edin. Eğer daha pürüzsüz bir kıvam isterseniz, bir el mikseriyle çorbayı karıştırarak pürüzsüz hale getirebilirsiniz.

Çorba piştikten sonra, isteğe bağlı olarak limon suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyu, çorbanın asidik dengesini ve ferahlatıcı bir tat ekler.

Bir yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve tereyağı eriyene kadar karıştırın. Ezogelin çorbası, zengin ve doyurucu yapısıyla ana öğün olarak tüketilebilecek bir yemektir, ancak yanında sunulacak ek yiyeceklerle lezzeti daha da zenginleşebilir. Bu çorbanın yanında taze ve çıtır bir ekmek oldukça iyi gider; pide veya lavaş, çorbanın sıcağına eşlik etmek için mükemmeldir. Ayrıca, ezogelin çorbasının baharatlı ve ekşi tadını dengelemek için yoğurtlu bir meze veya cacık da harika bir seçenek olacaktır.

Yanında yeşil salata, hafif ve asidik bir tat ekleyerek çorbanın yoğunluğunu hafifletebilir, aynı zamanda öğünü daha ferah hale getirebilir. Bunun yanı sıra, sıcak bir börek ya da peynirli sigara böreği gibi çıtır, hamur işi atıştırmalıklar da ezogelin çorbası ile uyumlu olacaktır. Bu kombinasyonlar, çorbanın lezzetini tamamlayarak, dengeli ve doyurucu bir öğün sunar.

EZOGELİN ÇORBASI YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Ezogelin çorbası yaparken soğanı iyi kavurmak, çorbanın temel lezzetini oluşturur. Sebzeler (havuç, patates) yumuşayana kadar sote edilmelidir, böylece salça eklediğinizde malzemeler birbirine iyice karışır ve salçanın kokusu çıkar. Mercimek ve diğer malzemeler eklendikten sonra çorbanın kaynamaya başlamasıyla birlikte altını kısarak pişirme işlemine devam etmek önemlidir, çünkü kırmızı mercimek ve bulgurun iyice pişmesi gerekir.

Çorbanın kıvamını istediğiniz şekilde ayarlamak için gerektiğinde sıcak su eklemeyi unutmayın. Ayrıca, çorbanın son aşamasında limon suyu eklemek, çorbanın lezzetini dengeleyerek taze bir tat katacaktır. Eğer daha pürüzsüz bir doku isterseniz, pişirme sürecinde çorbayı bir el mikseriyle çekmek, mercimeklerin ezilmesini sağlamak açısından faydalıdır. Tereyağı, çorbanın son aşamasında eklenmeli; bu, çorbaya zengin ve kremamsı bir kıvam kazandırır. Kimyon ve pul biber gibi baharatlar çorbaya özgün bir tat katarken, fazla kullanmak çorbanın dengesini bozabilir.