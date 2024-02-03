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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ezginin Günlüğü Zorlu PSM'de

        Ezginin Günlüğü Zorlu PSM'de

        Müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Ezginin Günlüğü, en sevilen şarkılarıyla 23 Şubat akşamı Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 00:44 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:44
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        Ezginin Günlüğü Zorlu PSM'de
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        İstanbul'da 1982'de kurulan, hem geleneksel halk türküleri hem de grup üyelerinin ünlü şair ve düşünürlerin şiirleri ve sözleri üzerine bestelediği kendi şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Ezginin Günlüğü, 23 Şubat akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahne almaya hazırlanıyor.

        40 yılı aşkın süredir Türkiye’de onlarca şehirde konserler veren, yurt dışında da Almanya, Hollanda, İsveç, Belçika, İngiltere, Gürcistan, Kıbrıs gibi ülkelerde de birçok kez sahne alan Nazım Hikmet, Shakespeare, Ritsos, A. Kadir, Mevlana, Kavafis, Paul Valéry, Orhan Veli, Ömer Hayyam, G. Lorca, Şeyh Galip, Sadi gibi çeşitli düşünür ve dünya şairlerinin şiirlerinden esinlenerek kendi şarkı sözlerini üreten Ezginin Günlüğü konserde en sevilen şarkılarını seslendirecek.

        Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek olan Ezginin Günlüğü konserinin 23 Şubat biletleri passo.com.tr’de satışta!

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        #Zorlu PSM
        #konser
        #Ezginin Günlüğü
        #müzik
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