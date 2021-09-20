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Ezgi Sertel'in babası yoğun bakıma kaldırıldı: İçim çok acıyor - Magazin haberleri

Ezgi Sertel: Ne olur dualarınızı eksik etmeyin

Sunucu Ezgi Sertel, babası Ali Sertel'in yoğun bakıma kaldırıldığını açıkladı. Takipçilerinden dua isteyen Sertel, "İçim çok acıyor" ifadelerini kullandı

20.09.2021 - 10:39 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • 2018 yılında dünyaevine giren Ezgi Sertel-Ozan Çobanoğlu çifti, ikiz bebekleri Tibet ve Mert'i geçtiğimiz sene kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri süren çiftten Sertel'in babası Ali Sertel, yoğun bakıma kaldırıldı.

  • "İÇİM ÇOK ACIYOR"

    Ünlü sunucu, üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ezgi Sertel, "Benim biricik canım babam yoğun bakımda... İçim çok acıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Sertel, takipçilerinden dua istemeyi de ihmal etmedi. Takipçileri ise "Geçmiş olsun" mesajları ile Ezgi Sertel'e destek oldu.

  • DUYGULANDIRAN MESAJ

    Sunucu, Babalar Günü'nde Ali Sertel ile çocuklarının bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sertel, gönderisine, "Benim biricik babam, akıl hocam, derttaşım, can arkadaşım, çocuklarımın dedesi, sağ kolum... Seni çok seviyorum. Babalar Günü'n kutlu olsun." notunu düşmüştü.

  • İKİ KEZ DÜŞÜK YAPTI

    Ünlü sunucu, daha önce hamileliğiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

    Geçen sene 2 kez düşük yaptım. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor '5-6 ay ara verin' dedi. Ben sandım ki; evleneceğim, isteyince de hamile kalıp doğuracağım. Bu işler öyle olmuyormuş.

    Sonra 'Ben beklemek istemiyorum, bir taşla iki kuş olsun' dedim. Tüp bebek yaptık. Ben ilk bebeğimi kaybettiğimi hiç paylaşmadım. Çünkü daha 6 haftalıktı, çok yeniydi. Kendi içimde yaşadım. 'İlk bebeklerde olur' dediler.

  • "İKİNCİSİNDE 'NEDEN?' DİYORSUNUZ"

    İkincisinde reklam arasında düşük yaptım. Yayına giremedim, sonra girdim, kapanışı yaptım ve hastaneye kaldırıldım. O zaman bebek 7 haftalıktı. Çok acı bir şey.

    İkincisinde 'neden?' diyorsunuz. Her şey yolundaydı. Sonra bir ağrıyla, bir anda olan bir şey. Tepki de veremedim. Etrafımı sakinleştirdim.

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