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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Ezgi Mola, önceki gün sevgilisi Mustafa Aksakallı ile alışveriş turundaydı. 4 günlük kısıtlama öncesi bir marketten ihtiyaçlarını gideren çift, yazlık kıyafetleri ile salaş bir görüntü verdi.

İkiliye Mola'nın Suşi adlı köpeği de eşlik etti. Çift, kısa bir yürüyüş sonrası evlerinin yolunu tuttu.