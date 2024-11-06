Ezgi Mola'dan nostaljik paylaşım
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, çocukluk dönemlerine ait bir fotoğrafını paylaştı
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Ezgi Mola, takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, son paylaşımında çocukluk yıllarına dair sevimli bir anısını da takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımında, küçük yaşlarda kardeşinin saçlarını kıskanıp kendisinin de aynı saç modelini istediğini belirten Ezgi Mola; "Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım. Kesilen iki örgümü hâlâ saklıyor annem" ifadesini kullandı.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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