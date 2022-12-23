"Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum"

Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyleyen Ezgi Mola, "Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek ve bu sene 10'uncu yılını kutlayan 'Askıda Ne Var' sosyal girişimi bunu çok güzel yapıyor. Binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor" dedi.

Tanıtım filminde yer alan, "Sen bensin, ben de senim... Sana ne yaparsam kendime yapmış sayarım..." sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine burs veren bir yardımsever sayesinde daha rahat bir dönem geçirdiğini ifade etti.

TACİZ DAVASINDA İFADE VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edilmişti. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulunmuştu.

"BANA ARKADAN PARMAĞINI KALDIRARAK AGRESİF TAVIRLAR GÖSTERDİ"

Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, "Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana ‘Sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip, özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip, arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı" demişti.

Beyanına devam eden Mola, "Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım; yine o... Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki... Bana hemen 'Bir dakika, korkmayın' dedi. Ona ‘Ne hakla bunu yapabilirsiniz? Sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz’ dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve ‘Beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak. Haberin olsun!’ dedi. Oradaki herkes de buna şahit, bizzat elini göstererek" şeklinde konuşmuştu.