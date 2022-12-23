"Bir yardımsever sayesinde üniversiteyi burslu okudum"

Ezgi Mola, 'Askıda Ne Var' adlı sosyal girişiminin 10'uncu yıl tanıtımında yer aldı. Üniversite öğrencilerine destek olan 'Askıda Ne Var' platformu için kamera karşısına geçen Mola, çağrıda bulundu.
"BİR YARDIMSEVER SAYESİNDE ÜNİVERSİTEYİ BURSLU OKUDUM"
Üniversite yıllarında kendisine de kimliğini bilmediği biri tarafından burs verildiğini söyleyen Ezgi Mola, "Bence iyiliği, sevgiyi, bir karanfil gibi elden ele uzatmak, paylaşmak gerek ve bu sene 10'uncu yılını kutlayan 'Askıda Ne Var' sosyal girişimi bunu çok güzel yapıyor. Binlerce gönüllüsüyle öğrencilere destek oluyor" dedi.
"DAHA RAHAT BİR DÖNEM GEÇİRDİM"
Tanıtım filminde yer alan, "Sen bensin, ben de senim... Sana ne yaparsam kendime yapmış sayarım..." sözünün anlamını üniversite yıllarında öğrendiğini söyleyen Mola, kendisine burs veren bir yardımsever sayesinde daha rahat bir dönem geçirdiğini ifade etti.
TACİZ DAVASINDA İFADE VERDİ
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Ezgi Mola’nın, tanımadığını belirttiği Kemal K. isimli şahsın kendisini yıllarca takip ederek, kendisini tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edilmişti. İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Ezgi Mola, avukatı Yaman Şenoymak ve Aile Bakanlığı avukatı hazır bulunmuştu.
"BANA ARKADAN PARMAĞINI KALDIRARAK AGRESİF TAVIRLAR GÖSTERDİ"
Duruşmada beyanda bulunan Ezgi Mola, bir tiyatro sahnesinde davetlilere açık özel bir oyuna çıktığını, oyun bitiminde sahneden indiğini ve daha önce tanımadığı bir kişinin kendisiyle tanışmak istediğini söyleyerek, "Beni tanır gibi yaptı ve ısrarcı oldu. Ben de ayıp olmasın diye bir sanatçı olarak çok kısa bir süre selam verdim ve oradan ayrıldım. Yine aynı tiyatro oyununu başka bir günkü gösterisi sonrası, tiyatro salonundan çıkışta arkadaşlarımla bir arada otururken yine aynı kişi yanımıza geldi. Bana ‘Sizinle konuşmak istiyorum’ dedi. Ben de arkadaşlarımla taksiye binmek için devam ederken ısrar edip, özel konuşmak istediğini söyledi. Arkadaşlarım beni sakinleştirip, arabaya bindirdi, bu sırada sanık bana arkadan parmağını kaldırarak agresif tavırlar gösterdi. Hatta sanık bu eylemi nedeniyle yargılandı ve ceza aldı" demişti.
Beyanına devam eden Mola, "Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım; yine o... Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki... Bana hemen 'Bir dakika, korkmayın' dedi. Ona ‘Ne hakla bunu yapabilirsiniz? Sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz’ dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve ‘Beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak. Haberin olsun!’ dedi. Oradaki herkes de buna şahit, bizzat elini göstererek" şeklinde konuşmuştu.
"BANA ESKİDEN BERİ MESAJLAR YAZIYORMUŞ, İNANILMAZ KORKTUM"
Son olarak bir gün kendisini karakoldan aradıklarını ve hakkında bir şikayet olduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Şikayetin neyle ilgili olduğunu sordum. Sanık Kemal K. ile ilgili dediler. Telefonuna girdiğimi iddia ettiğini söylediler. Sonra beni şeytan dürttü, Instagram’a ismini yazayım dedim, adamın profilini buldum. Mesaj yaza girdim, bir baktım ki bana eskiden beri mesajlar yazıyormuş. Orada da inanılmaz korktum. Sanki beni tanıyormuş gibi mesajlar atmış. En son attığı mesajlarda ise ‘Artık beni rahat bırak, telefonuma girme. Hayatımdan çık’ diye mesajlar yazmış. Bu olay da takipsizlikle neticelenmişti. 'Herhalde bir hayran, beni çok seven biri' diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü. İyimser tavrımın da yanlış olduğunu fark ederek, hukuka başvurdum’’ ifadelerini kullanmıştı. Duruşmada müşteki Ezgi Mola’nın avukatı Yaman Şenoymak, müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istemişti.
SANIK MAHKEMEYE ZORLA GETİRİLECEK
Alınan beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın sonraki celse dinlenebilmesi için zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı ertelemişti.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kemal K.’nın a ‘cinsel taciz’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve ‘tehdit’ suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilmişti.