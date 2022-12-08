Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

"BANA ESKİDEN BERİ MESAJLAR YAZIYORMUŞ, İNANILMAZ KORKTUM"



Son olarak bir gün kendisini karakoldan aradıklarını ve hakkında bir şikayet olduğunu söyleyen Ezgi Mola, "Şikayetin neyle ilgili olduğunu sordum. Sanık Kemal K. ile ilgili dediler. Telefonuna girdiğimi iddia ettiğini söylediler. Sonra beni şeytan dürttü, Instagram’a ismini yazayım dedim, adamın profilini buldum. Mesaj yaza girdim, bir baktım ki bana eskiden beri mesajlar yazıyormuş. Orada da inanılmaz korktum. Sanki beni tanıyormuş gibi mesajlar atmış. En son attığı mesajlarda ise ‘artık beni rahat bırak, telefonuma girme hayatımdan çık’ diye mesajlar yazmış. Bu olay da takipsizlikle neticelenmişti. Herhalde bir fan, beni çok seven biri diye anlayışla karşıladığım şey taciz olayına döndü. İyimser tavrımın da yanlış olduğunu fark ederek hukuka başvurdum’’ ifadelerini kullandı. Duruşmada müşteki Ezgi Mola’nın avukatı Yaman Şenoymak, müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi