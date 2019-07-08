08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2016 yılında nikah masasına oturan Kaan Yıldırım ile Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz hafta sürpriz bir kararla boşanmıştı.
Anlaşmalı boşanan çiftin ayrılığıyla ilgili ihanet iddiaları gündeme gelmişti.
"ÇIKAN HABERLER ASILSIZDIR"
İhanet haberlerinin ardından ikili, "26 Haziran 2019 tarihinden itibaren sonlanan evliliğimizle ilgili basında çıkan haberleri üzülerek takip ediyoruz. Sosyal medyada ve basında evliliğimizin sonlanmasının ardından çıkan haberler tamamen asılsızdır. Daha önce söylediğimiz gibi bundan sonra da ilişkimiz dostane olarak devam edecektir. Sizlerin de özel hayatımıza göstereceğiniz anlayış ve saygı için teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.
BOŞANMA SONRASI ŞAŞIRTAN HAMLE
Çiftin boşanma sebebiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmaya devam ederken Eyüboğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eşi Kaan Yıldırım'ı sosyal medya hesabından takibe aldı. Eyüboğlu'nun bu hareketi, "Barışıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
"DAHA NİCE YILLARIMIZ OLSUN"
İkili, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Yıldırım, paylaşımına, "Bugün evliliğimizin 2'inci yıl dönümü... Fazla söze gerek yok, sen zaten her şeyi biliyorsun. Seni çok seviyorum canım karım, daha nice yıllarımız olsun" notu düşmüştü.
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