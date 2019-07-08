"DAHA NİCE YILLARIMIZ OLSUN"



İkili, geçtiğimiz aylarda evliliklerinin 2. yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlamıştı. Yıldırım, paylaşımına, "Bugün evliliğimizin 2'inci yıl dönümü... Fazla söze gerek yok, sen zaten her şeyi biliyorsun. Seni çok seviyorum canım karım, daha nice yıllarımız olsun" notu düşmüştü.