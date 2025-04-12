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        Haberler Gündem Eyüpsultan'da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

        Eyüpsultan'da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosikletli ağır yaralandı

        Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü Fatih Varlık ağır yaralandı. Entübe edilen Varlık'ın hayati tehlikesi devam ederken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:42
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        Motosikletliye çarpıp kaçtı
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        Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde Cebeci Tüneli yol ayrımında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Fatih Varlık'a, hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından Hafif ticari araç sürücüsü kaçarken yere savrulan motosikletli yaralandı. Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak 112'ye ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Ağır yaralanan Varlık ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Varlık'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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        #Fatih Varlık
        #Eyüpsultan
        #haberler
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