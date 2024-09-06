Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Galatasaray’dan ayrılan Leo Dubois ile anlaşmaya vardı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Galatasaray’dan ayrılan Leo Dubois ile anlaşmaya vardı

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, 29 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:20 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Leo Dubois'in yeni adresi Eyüpspor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Eyüpspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Başakşehir FK’da geçiren Fransız savunmacı Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

        "GALATASARAY'DAN YAKIN TANIDIĞIMIZ VE BİLDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU"

        Leo Dubois için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

        LEO DUBOİS: "TÜM HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ"

        Eyüpspor’a transfer olduğu için mutlu olduğu belirten Dubois, “Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes” şeklinde konuştu.

        Sezona Galatasaray’da başlayan Leo Dubois, 3 maçta forma giymişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Razgatlıoğlu antrenman seansında kaza yaptı
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Candan kardeşler davasında ikinci celse
        Şampiyonlar yurda döndü
        Şampiyonlar yurda döndü
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençleri zehirliyor
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        CHP'de tüzük kurultayı başladı
        İşte Milliler'in 11'leri
        İşte Milliler'in 11'leri
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Eylem Tok olayında özel rapor tepkisi!
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Satılık demir taht
        Satılık demir taht
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Habertürk Anasayfa