Eyüpspor, Galatasaray’dan ayrılan Leo Dubois ile anlaşmaya vardı

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Süper Lig’de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Eyüpspor’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Eflatun-sarılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Başakşehir FK’da geçiren Fransız savunmacı Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

"GALATASARAY'DAN YAKIN TANIDIĞIMIZ VE BİLDİĞİMİZ BİR OYUNCUYDU" Leo Dubois için düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray’dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye’ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

LEO DUBOİS: "TÜM HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ" Eyüpspor’a transfer olduğu için mutlu olduğu belirten Dubois, “Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes” şeklinde konuştu. Sezona Galatasaray’da başlayan Leo Dubois, 3 maçta forma giymişti.