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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Eyüpspor: 3 - Bodrum: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Eyüpspor: 3 - Bodrum: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında lider Eyüpspor, konuk ettiği Bodrum FK'yı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 21:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:23
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        Eyüpspor 3 golle galip
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        Eyüp Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Eyüpspor, 20. dakikada Prince Ampem ve 38. dakikada Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

        81. dakikada çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı. Eyüpspor lehine penaltı kararı veren Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Bodrum FK kaleci Diogo Sousa da kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası kırmzı kart sarıya dönerken penaltı kararından dönülmedi. Eyüpspor, Gianni Bruno'nun 86. dakikada attığı penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı.

        İlk mağlubiyetini geçen hafta Sakaryaspor karşısında yaşayan Arda Turan'ın ekibi, Bodrum FK galibiyetiyle hem puanını 21'e çıkardı hem de milli ara öncesi moral depoladı.

        14 puanda kalan Bodrum Futbol Kulübü ise zirve yarışında yara aldı.

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