Eyüp Sultan Aylar kimdir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. O Ses Türkiye'nin 19. bölümünde yarışmaya katılan Eyüp Sultan Aylar, sesi ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Yarışmacı tezahüratlarla "Aynalar" şarkısını bir kez daha seslendirdi. İşte, Eyüp Sultan Aylar hakkında merak edilenler haberimizde...

EYÜP SULTAN AYLAR KİMDİR?

30 yaşındaki Eyüp Sultan Aylar, İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. Doğuştan görme engelli olan Eyüp Sultan Aylar, Ege Üniversitesi Konservatuarı mezunu. Evli olan Aylar, O Ses Türkiye yarışmasında 4 jüri üyesini kendisine döndürmeyi başardı ve Hadise'nin takımında olmayı istedi.