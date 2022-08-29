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EYT son dakika gelişmesi bugün: Tek formül! 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak, bu sene çıkacak mı, şartları neler olacak ve kimleri kapsayacak?

EYT yaşanan son durum gelişmeleri ve öne çıkan formül! EYT ne zaman çıkacak, şartları ne olacak ve kimleri kapsayacak?

EYT son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT yasasında açıklamalar ard arda geldi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, EYT düzenlemesinde gelinen son noktayı özetledi. EYT üzerinde sene başından itibaren birçok formül üzerinde durulurken, gelinen noktada bir formül öne çıktı. İşte EYT yaşanan son dakika gelişmeleri...

29.08.2022 - 14:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen EYT yasasında, yapılan açıklamalar heyecan yaratırken, düzenlemede tek bir formül üzerinde duruluyor. Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, şartları ne olacak ve kimleri kapsayacak?  İşte EYT yasasında yaşanan son gelişmeler ve Habertürk Ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç'ın açıkladığı 5 senaryo ...

  • BAKAN NEBATİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI 

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

  • "MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" ifadelerini kullandı.

  • AŞAMALI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

    Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin "İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

  • EYT NEDİR?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.

    Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.

    EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor.

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