Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ile ilgili son gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi İstanbul Maltepe'de EYT mitingine katıldı. Sendikaların da destek verdiği mitingte vatandaşlar 31 Mart yerel seçimlere kadar mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Peki, hükümetten konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON GELİŞME VAR MI?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Devlet Bahçeli, erken emeklilik ile ilgili gelen soruları şu şekilde cevap verdi, "Bizim gündemimizde erken emekli meselesi vardır. Parti programımızda da vardır. Şimdiki seçim arefesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Eğer Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir."

CUMHURBŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için şu açıklamayı yaptı:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var. Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu AB'de 65'tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

BAKAN SELÇUK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir yasa gündemimizde yok" şeklinde bir açıklamada bulundu.