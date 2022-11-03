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EYT SON DURUM 2022 | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika EYT açıklaması "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT mesajı "2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız"

EYT son durum, Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. EYT düzenlemesinde 3 formül üzerinde durulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, asgari ücret ve EYT çalışmalarının yeni yıla girmeden açıklanacağını duyurdu. İşte, EYT son dakika gelişmeleri ve masadaki 3 formül...

Giriş: 03.11.2022 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • EYT son durum gündemdeki yerini korurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Prim ödemeleri ve emeklilik süresini tamamladığı halde yaş şartına takılan emekli adaylarının gündeminde "EYT ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapasaycak" soruları yer alıyor. Katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ve EYT'nin arka arkaya açıklanacağını ifade etti. İşte, EYT son dakika gelişmeleri...

  • "ARKA ARKAYA AÇIKLANACAK"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Vedat Bey ekibiyle birlikte çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki ay ve yeni yıl EYT ile asgari ücretin arka arkaya açıklandığı aylar olacak." ifadelerini kullandı.

  • "2023'E BUNLARI AÇIKLAYARAK GİRMİŞ OLACAĞIZ"

    Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Buralardaki ücret politikası da ne durumdaysa bunları da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte gerek sözleşmeliler gerek EYT, yani biz 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız." dedi.

  • DEPREM AYRINTISI İLE KAPSAM DEĞİŞEBİLİR

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

    8 Eylül 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun ile kadınların 58, erkeklerin yaş şartı ise 60'a uzatıldı. 17 Ağustos 1999 depreminin yaşandığı günden 21 gün sonrasına denk gelen bu tarihin, 31 Aralık 1999 tarihine çekilebileceği ve kapsamın değişeceği iddia edildi. 

  • EYT'DE SGK DETAYI

    Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl Resmi Gazete’de yayımladığı karar, çalışanın işten ayrılmadan emekli maaşını bağlatabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu, AYM’nin kararı üzerine iki sayfalık genelge yayımlamıştı. Genelgede ‘yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ hükmünün yer aldığı dikkat çekti. EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik hakkı elde edenlerin işten ayrılmaları gerekecek.

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