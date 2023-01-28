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EYT MECLİS'TE: EYT son dakika gelişmeleri bugün: EYT ne zaman çıkacak/yasalaşacak? Gözler o tarihte!

EYT son dakika gelişmeleri: EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Son olarak düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde Meclis yoluna girildi. İmza aşaması tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak. EYT'de son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. İşte EYT düzenlemesinde son durum ve konuyla ilgil merak edilenler..

Giriş: 28.01.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT'de son dakika gelişmeleri milyonların gündeminde yer alıyor. Yasa teklifinde sona yaklaşılırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme Meclis'e geldi. Son olarak AK Parti milletvekillerinin imzasına açılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde güncel gelişmeleri ve detayların netleşeceği kritik tarihi haberimizde bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

  • GÖZLER O TARİHTE! EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gazetecilerin EYT ile ilgili sorularını cevapladı. 

    Akbaşoğlu, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız. Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullandı. 

  • EYT'DE SON DURUM: İMZAYA AÇILDI

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenleme Meclis'e geldi. AK Parti milletvekillerinin imzasına açılan EYT düzenlemesinde imza aşaması tamamlandıktan sonra düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

  • BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesinin beklendiğini bildirdi.

  • "İÇERİKTE BİR ŞEY DEĞİŞMEZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT'nin maliyeti nedir?" sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi. EYT'nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, "Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz" diye konuştu.

  • "BÖYLE BİR BORÇLANMA YOK"

    Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir soruya karşılık da Bakan Bilgin, "EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim meri kanunumuza göre yapılan bir şey. '5000, 9000 prim gününü dolduramıyorum ya da 1000 gün eksiğim var yapılandırayım' diyemezsin. Mevcut kanunda 1000 gün eksiğin varsa çalışacaksın. Böyle bir borçlanma yok" dedi.

  • EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın.

    En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

  • EYT'LİLER İLK EMEKLİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'de ilk maaşın alınacağı tarihe ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu,  "Mart ayında EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" dedi.

     

  • EYT ŞARTLARI NELER, KİMLERİ KAPSIYOR?

    EYT düzenlemesi ile emeklilik için yaş şartı tamamen ortadan kalktı. EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş ve prim yatırmış sigortalıları kapsıyor. Bununla beraber EYT yasası 4A-4B-4C kategorisinde ayrım yapılmaksızın hem SSK'lı hem Bağ-Kur'lu hem de Emekli Sandığı içindeki çalışanları kapsayacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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