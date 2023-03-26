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EYT'lilere bankalardan promosyon sürprizi! Banka promosyon ücreti ne kadar? 2023 Mart Nisan banka promosyon ücretleri

EYT'lilere bankalardan promosyon sürprizi! Banka promosyon ücreti ne kadar?

Bankaların emekli promosyon ücreti özellikle EYT ile emeklilik fırsatını yakalayanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel banka promosyon ücretlerini haberimizde derledik. İşte Mart Nisan ayı 2023 banka promosyon ücretleri

Giriş: 26.03.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli banka promosyon ücretleri emekliler ve özellikle de EYT ile emekli olan emekliller merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, bankaların emekli promosyon ücreti ne kadar kaç TL? İşte bankaların paylaştığı güncel emekli promosyonları...

  • EYT'LİLER DE BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK!

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

  • 3 YIL TAAHHÜT İLE PROMOSYON ALINABİLİYOR

    Kamu ve özel bankalar ise emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyorlar.

  • SGK'DAN BANKA PROMOSYONUNA ALT SINIR!

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde; 

    3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,

    3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,

    7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve

    10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL

     

  • Ziraat Bankası

    SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

  • Halkbank 

    Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;

    3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

  • Vakıfbank

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • Denizbank

    EYT'li olarak ilk defa DenizBank'tan maaş alacaklar 3 yıl maaş alma sözüne istinaden mobildeniz uygulaması indirerek 10.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir.

    3.500 TL altı maaş alanlar 6.000 TL,

    3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar  7000 TL,

    7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 9.000 TL,

    10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 10.000 TL emekli promosyon kampanyasından yararlanabilecekler.

    Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.

  • Türkiye İş Bankası

    Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

    Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

    3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

    7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

    10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

     

  •  

     QNB Finansbank

    QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499 TL aralığı 5.600 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999 TL aralığı 7.200 TL promosyon

    Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000 TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

  •  

     Garanti BBVA

    Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500TL,

    3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

    7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 5.750 TL,

    10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

    Promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

  • Akbank

    Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

    Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

    3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

    7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

    10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.

     

  • Yapıkredi

    3 Mart 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

    Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

    Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir.

     

  • *Banka promosyon ödemeleri 23 Mart 2023 verilerini içermektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar EYT emekli promosyonu ödemelerinde güncelleme yaptı. Detaylı bilgileri bankaların kendi resmi sitelerinden takip edebilirsiniz.

     

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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