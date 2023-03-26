Akbank

Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4200 lira

3 bin 500 7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.