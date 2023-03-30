EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından, EYT emekli banka promosyon kampanyaları gündemdeki yerini aldı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından kamu ve özel bankalar EYT emekli maaş banka promosyon kampanyalarını güncelledi. Peki, "EYT emekli banka promosyonu ne kadar, kaç TL, en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?" İşte 2023 EYT emekli maaş promosyon ücreti ile en yüksek promosyon veren bankalar...