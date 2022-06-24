BAKAN BİLGİN: DOSYALARI AÇIYORUZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya önümüzde. Adım adım dosyaları açıyoruz, çözüme ulaştığımız anda da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Emekçilerimiz, çalışanlarımız endişe etmesinler. Bizim görevimiz onları enflasyon karşısında korumak.

EYT ile ilgili dikkat çeken son açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş EYT ile ilgili şunları söyledi:

Orada da (EYT) çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.