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EYT'de ilk maaş ödeme takvimi belli oldu! EYT maaş ödeme tarihleri netleşti: SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme tarihleri

EYT'de ilk maaş ödeme takvimi belli oldu! EYT maaş ödeme tarihleri

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte düzenlemeden yararlanıp emekli olmak isteyenler başvurularına devam ediyor. Başvurusu kabul edilen EYT'liler ise maaşlarını alacakları günü bekliyor. Peki, EYT'liler ne zaman maaş alacaklar? Tarihler belli oldu. İşte EYT maaş ödeme tarihleri...

Giriş: 01.04.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • EYT düzenlemesine başvurup emekli olanlar Nisan ayının gelmesiyle birlikte maaşlarını almaya başlayacaklar. Peki, EYT'liler ne zaman maaşlarını alacaklar? İşte SSK'lı ve BAĞ-KUR'lu EYT'lilerin maaş alma tarihleri...

  • MART'TA DİLEKÇE 1 NİSAN’DAN İTİBAREN AYLIK

    Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere bağlanacak. Dilekçeyi ayın 1’inde veya 31’inde vermek fark etmeyecek.

  • 4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

  • Koşulları yerine getirmemiş EYT’lilere ise koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

  • AYLIKLARIN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT’linin emeklilik başvurusunda bulması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması da ihtimaller dahilinde.

  • Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak. Mart ayında dilekçe veren EYT’liler, nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 2000 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar.

  • 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

  • 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

    Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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