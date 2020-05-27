Eylülden önce zor

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Derneği Başkanı İrfan Demirkol, sinema salonlarının eylülden önce açılmasının erken olacağını açıkladı. Demirkol, "Salonların temmuzda açılmasının çok erken olacağını, yeterli içeriğin olmadığını, gerekli tedbirlerin alınamayacağını, eylülde ısınma hareketleriyle, az seanslarla başlayıp asıl 1 Ekim'de açılmasını uygun buluyoruz" dedi.

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