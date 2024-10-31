Eylülde hem ihracat hem de ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

Eylülde hem ihracat hem de ithalat düştü - İş-Yaşam Haberleri

TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre eylülde ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolar, ithalat ise yüzde 1.4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolar olarak gerçekleşti.

REKLAM advertisement1

Böylece ihracat 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 artarak 191 milyar 754 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 8.1'lik düşüşle 252 milyar 183 milyon dolara geriledi.

Aylara göre dış ticaret, Eylül 2024:

9 AYLIK DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 31 GERİLEDİ Dış ticaret açığı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 artarak 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İlk 9 ayda ise dış ticaret açığı yüzde 31.1 azalarak 87 milyar 664 milyon dolardan, 60 milyar 430 milyon dolara düştü. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, eylülde yüzde 2,9 artarak 20 milyar 231 milyon dolardan 20 milyar 819 milyon dolara çıktı. Eylülde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,5 artışla 20 milyar 286 milyon dolardan 21 milyar 203 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, eylülde 383 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,7 artışla 42 milyar 22 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,2 olarak belirlendi. İHRACATTA ALMANYA İLK SIRADA Eylülde ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 680 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 400 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 263 milyon dolarla ABD, 1 milyar 133 milyon dolarla Irak, 1 milyar 48 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde de ihracatta ilk sırayı 15 milyar 295 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 11 milyar 789 milyon dolarla ABD, 11 milyar 151 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 514 milyon dolarla Irak ve 9 milyar 323 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ine tekabül etti. Eylülde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 737 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 304 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 521 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 412 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 392 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,6'sını oluşturdu.

Ocak-eylül dönemindeki ithalatta da ilk sırada 33 milyar 130 milyon dolarla Çin yer buldu. Bu ülkeyi 32 milyar 483 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 19 milyar 816 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 802 milyon dolarla İtalya, 12 milyar 231 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,2'si olarak hesaplandı.