Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Eylül ayı Hogwarts'ta ders başlangıcı demektir: İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!

        Eylül ayı Hogwarts'ta ders başlangıcı demektir: İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!

        Eylül ayı, Hogwarts için ders zilinin çaldığı büyülü bir başlangıç demektir. Harry Potter evreninin kalbi olan bu şato, sıradan bir okul olmanın çok ötesinde; gizemlerle, hayaletlerle ve yaşayan portrelerle dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 25.09.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Harry Potter evreninin kalbi olan Hogwarts, sadece büyü derslerinin işlendiği bir okul değil; aynı zamanda sırlarla dolu bir şato. 10. yüzyılda Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw ve Helga Hufflepuff tarafından kurulan bu okul, Avrupa’nın en prestijli büyücülük eğitim yuvası olarak biliniyor. Kurucuların fikir ayrılıkları ise daha ilk yıllardan itibaren Hogwarts’ın geleceğini şekillendirdi...

        • 2

          KULELER VE MERDİVENLERİN SIRRI

          Hogwarts’ta 20’den fazla kule bulunuyor. Bunların en yükseği Astronomi Kulesi, en gizemlisi ise Karanlık Kule. Öğrencilerin en çok uğraştığı şeylerden biri ise 142 adet sihirli merdiven.

        • 3

          Bazıları aniden yön değiştiriyor, bazılarıysa yanlış basamaklarla öğrencileri alt kata düşürüyor. Erkek öğrenciler kızların yatakhanesine girmeye kalktığında merdivenlerin kaydırak hâline gelmesi de Hogwarts’a özgü eğlenceli bir güvenlik önlemi.

        • 4

          KABUL DEFTERİ VE TÜYÜ

          Büyücü çocuklar, doğdukları anda Hogwarts’a kaydediliyor. Kabul Tüyü ve Kabul Defteri sayesinde isimler sihirli olarak yazılıyor. Bu deftere hiçbir insan dokunmamış; tamamen büyüye emanet edilmiş bir kayıt sistemi. 11 yaşına gelen her çocuğa ise Hogwarts’tan davet mektubu gönderiliyor.

        • 5

          BÜYÜK SALON VE PORTRELERİN DÜNYASI

          Hogwarts’ın Büyük Salonu, gökyüzünü yansıtan tavanıyla ünlü. Şatonun her yanında ise konuşabilen portreler var. Şifre isteyen Şişman Kadın’dan, Dumbledore’un odasındaki eski müdürlerin resimlerine kadar hepsi öğrencilere kendi kişilikleriyle eşlik ediyor.

        • 6

          HAYALET VE RUHLARLA DOLU OKUL

          Okulun dört binasına özgü hayaletlerin yanı sıra en yaramaz ruh Peeves de Hogwarts’ta dolaşıyor. Yüzyıllardır orada olmasına rağmen hiçbir öğretmen onu tamamen kovmayı başaramadı. Profesör Binns ise öldükten sonra bile ders anlatmaya devam eden tek öğretmen hayalet olarak tarihe geçti.

        • 7

          MUGGLARIN GÖREMEDİĞİ ŞATO

          Hogwarts, güçlü büyülerle korunuyor. Muggle’lar yaklaşsalar bile sadece “Girilmez” yazılı bir harabe görüyorlar. Bu da büyücülük dünyasının gizliliğini koruyan en önemli büyülerden biri. Ayrıca elektronik cihazların burada çalışmaması, Hogwarts’ın tamamen büyüyle çevrili olduğunun kanıtı.

        • 8

          MOTTO: UYUYAN EJDERHAYI GIDIKLAMA

          Okulun mottosu “Draco Dormiens Nunquam Titillandus” yani “Uyuyan Ejderhayı Asla Gıdıklama.” Rowling, bunu özellikle eğlenceli olsun diye seçmiş. Ciddiyetin içinde biraz mizah barındırması, Hogwarts’ın ruhuna çok yakışıyor.

          Fotoğraf kaynak: IStock

          Kaynak: Harry Potter, The Facts Site

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Marmara'ya yağış geliyor... Sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak!
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        Filistin tanındıkça Netanyahu'nun dili "utanç verici"
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Tedesco mağlubiyetin sebebini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM İklim Zirvesi'nde konuştu
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        "Fenerbahçe'nin futbol aklı kim?"
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Habertürk Anasayfa