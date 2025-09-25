Eylül ayı Hogwarts'ta ders başlangıcı demektir: İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!
Eylül ayı, Hogwarts için ders zilinin çaldığı büyülü bir başlangıç demektir. Harry Potter evreninin kalbi olan bu şato, sıradan bir okul olmanın çok ötesinde; gizemlerle, hayaletlerle ve yaşayan portrelerle dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!
- 1
Harry Potter evreninin kalbi olan Hogwarts, sadece büyü derslerinin işlendiği bir okul değil; aynı zamanda sırlarla dolu bir şato. 10. yüzyılda Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw ve Helga Hufflepuff tarafından kurulan bu okul, Avrupa’nın en prestijli büyücülük eğitim yuvası olarak biliniyor. Kurucuların fikir ayrılıkları ise daha ilk yıllardan itibaren Hogwarts’ın geleceğini şekillendirdi...
- 2
KULELER VE MERDİVENLERİN SIRRI
Hogwarts’ta 20’den fazla kule bulunuyor. Bunların en yükseği Astronomi Kulesi, en gizemlisi ise Karanlık Kule. Öğrencilerin en çok uğraştığı şeylerden biri ise 142 adet sihirli merdiven.
- 3
Bazıları aniden yön değiştiriyor, bazılarıysa yanlış basamaklarla öğrencileri alt kata düşürüyor. Erkek öğrenciler kızların yatakhanesine girmeye kalktığında merdivenlerin kaydırak hâline gelmesi de Hogwarts’a özgü eğlenceli bir güvenlik önlemi.
-
- 4
KABUL DEFTERİ VE TÜYÜ
Büyücü çocuklar, doğdukları anda Hogwarts’a kaydediliyor. Kabul Tüyü ve Kabul Defteri sayesinde isimler sihirli olarak yazılıyor. Bu deftere hiçbir insan dokunmamış; tamamen büyüye emanet edilmiş bir kayıt sistemi. 11 yaşına gelen her çocuğa ise Hogwarts’tan davet mektubu gönderiliyor.
- 5
BÜYÜK SALON VE PORTRELERİN DÜNYASI
Hogwarts’ın Büyük Salonu, gökyüzünü yansıtan tavanıyla ünlü. Şatonun her yanında ise konuşabilen portreler var. Şifre isteyen Şişman Kadın’dan, Dumbledore’un odasındaki eski müdürlerin resimlerine kadar hepsi öğrencilere kendi kişilikleriyle eşlik ediyor.
- 6
HAYALET VE RUHLARLA DOLU OKUL
Okulun dört binasına özgü hayaletlerin yanı sıra en yaramaz ruh Peeves de Hogwarts’ta dolaşıyor. Yüzyıllardır orada olmasına rağmen hiçbir öğretmen onu tamamen kovmayı başaramadı. Profesör Binns ise öldükten sonra bile ders anlatmaya devam eden tek öğretmen hayalet olarak tarihe geçti.
-
- 7
MUGGLARIN GÖREMEDİĞİ ŞATO
Hogwarts, güçlü büyülerle korunuyor. Muggle’lar yaklaşsalar bile sadece “Girilmez” yazılı bir harabe görüyorlar. Bu da büyücülük dünyasının gizliliğini koruyan en önemli büyülerden biri. Ayrıca elektronik cihazların burada çalışmaması, Hogwarts’ın tamamen büyüyle çevrili olduğunun kanıtı.
- 8
MOTTO: UYUYAN EJDERHAYI GIDIKLAMA
Okulun mottosu “Draco Dormiens Nunquam Titillandus” yani “Uyuyan Ejderhayı Asla Gıdıklama.” Rowling, bunu özellikle eğlenceli olsun diye seçmiş. Ciddiyetin içinde biraz mizah barındırması, Hogwarts’ın ruhuna çok yakışıyor.
Fotoğraf kaynak: IStock
Kaynak: Harry Potter, The Facts Site