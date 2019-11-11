Danışmanlık ve denetim şirketi EY Türkiye (Ernst & Young),“EYnovation” programı ile işini büyütmek isteyen start-up’lara ihtiyaçlarına özel destek vereceğini duyurdu.

EY, bu programla şirketlerinin kurulma sürecinde (tohum ve erken aşama),müşteri portföylerini genişletmeye başladıklarında (büyüme aşaması),işlerini ölçeklendirme noktasına geldiklerinde ya da uluslararası pazarlara açılmayı (genişleme) hedefledikleri aşamada stratejik, yasal ve finansal sorunlarının çözülmesi konusunda start-uplara destek olmayı hedeflediğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, EYnovation, farklı aşamalardaki start-up’lara üç kategoride destek oluyor. Navigator kategorisi kapsamında, Türkiye’nin önde gelen kuluçka merkezleri ile iş birliği içinde start-up’ların soruları yanıtlanacak, ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmelerde bulunulacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 OCAK

Hangi alanda danışmanlık desteği almak istediğini başvuru formunda belirten girişimciler, EY Türkiye çalışanlarından bir yıl boyunca birebir mentorluk desteği almanın yanı sıra start-up’lara özel hizmetlerden yararlanma fırsatı bulacaklar.

Türkiye’de faaliyet gösteren, 500 bin–1 milyon TL arasında ciroya sahip ve bir kuluçka merkezi ya da hızlandırıcı programına dahil olan, start-upların 31 Ocak 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabileceği EYnovation Start-up Programı Navigator kategorisi kapsamında ayrıca girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler de düzenlenmesi planlanıyor.

EYnovation, mentorluğun yanı sıra start-uplara özel hizmet paketleri de sunuyor. Growth kategorisiyle büyümeye başlayan ve müşteri portföyünü genişletmede desteğe ihtiyacı olan start-up’lara pazarlarını geliştirmede ve stratejilerinin yenilenmesinde yardımcı olurken, Expansion kategorisi ile hali hazırda güçlü bir marka haline gelmiş start-up’larla beraber hareket ederek, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi ve güçlü uluslararası ağı sayesinde onlara yatırımcı ve müşteri portföylerini daha da genişletecek fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Programın Growth kategorisine son yıldaki cirosu 1 milyon–5 milyon TL, Expansion programına ise cirosu 5 milyon TL’den yüksek girişimler başvurabiliyor.

'GİRİŞİMLERE ÖZEL OLARAK EĞİLİYORUZ'

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, girişimciliğe büyük önem verdiklerini ve girişimcileri her alanda desteklediklerini söyledi.

Müge Tan Belviso, "Girişimcilere yönelik inisiyatiflerimiz arasında start-up’lara yönelik faaliyetlere özel olarak eğiliyoruz. Start-up ekosistemi, ülkemizin ekonomik ve teknolojik açısından gelişmesi ve gelecekte global bir yatırım merkezi haline gelmesinde büyük bir yere sahip olacak. Yeni girişimlerin doğması, gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için girişimci ruhların ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi kritik öneme sahip. EYnovation programı ile start-up’ların büyüme yolculuklarını desteklemeyi, büyümelerini hızlandırmayı ve pazar liderliğine kadar yükselmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Yardımcı Ortağı ve İnovasyon Lideri Mehmet Gülez ise, "EY olarak Start-Up’larla hali hazırda süren ilişkimizi EYnovation Start-up Programımız ile bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu programa dahil olan girişimcileri, yeni müşterilere, yatırımcılara ve uluslararası pazarlara eriştirmek öncelikli hedefimiz" dedi.