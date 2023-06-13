EXTRACTION 2 KONUSU

Extraction 2, zorlu bir görevle karşı karşıya olan paralı asker Tyler Rake'in (Chris Hemsworth) hikayesini konu ediyor. Yaşadıklarından sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan özel eğitimli paralı asker Tyler Rake, tehlikeli yeni bir görev için geri döner. Tyler’dan, acımasız bir gangsterin ailesini tutuldukları hapishaneden kurtarması istenir. Tyler kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirebilmek için, askeri ve stratejik becerilerini kullanmak zorunda kalacağı zorlu bir maceraya atılır.