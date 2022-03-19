İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı da bu serginin ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkartmayı amaçladığını belirterek, "Mehmet Diktaş koleksiyonundan 1900'lü yıllara ait yüzlerce kartpostal arasından yapılan özel bir seçki ile 224 kartpostal ve 4 pula yer veriyoruz. Yaşama dair birçok bilgi içeren kartpostallar, silinmeye yüz tutan birçok anıyı canlandırıyor" dedi.