Evrim Alasya - Kerem Alışık aşkı belgelendi

27 Eylül'de sahnelenmeye başlayan 'Aşk Biter mi?' tiyatro oyununda rol alan Evrim Alasya ile Kerem Alışık hakkındaki aşk dedikoduları belgelendi.

Evrim Alasya, SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veriyor.

"ERKEK GİBİ DAVRANAN ERKEKLERE HASRET KALDIM" DEMİŞTİ

Evrim Alasya, geçtiğimiz aylarda; "Erkek gibi davranan erkeklere hasret kaldım. İlişkide o nezaket kuralları kalmadı. Bir şeyleri zorla yaptırınca anlamı kalmıyor. Acaba biz kadınlardan mı kaynaklanıyor bu durum diye kendimi sorguluyorum bazen. Çünkü kadın - erkek dengesi diye bir şey kalmadı" açıklamasını yapmıştı.