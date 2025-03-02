'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' Fişekhane'de

İstanbul’un en önemli kültür-sanat merkezlerinden Fişekhane, Mart ayında birçok tiyatro oyununu sanatseverlerle buluştururken iki yeni oyun da Fişekhane sahnesinde prömeyer yapacak.

Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla, sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde, evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünün sahneye taşındığı “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” oyunu 17 Mart’ta Fişekhane’de "Perde" diyecek.

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Dostluk, geçmişin bağlayıcı gücü, sevgi, ilişkilerin karmaşık düzeni ve sosyal maskeler üzerine hem komik hem de duygusal bir oyun olan “Veda Yemeği’’ ise İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan’ın performanslarıyla 22 Mart’ta prömiyeri ile Fişekhane’de izleyicileriyle buluşacak.

John Patrick’in yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Suha Uygur’un yaptığı ve Naşit Özcan’ın yönettiği “Tatlı Kaçık” 12 Mart’ta sahnelecek.

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, İstanbul-Paris arasında geçen bir kadının içsel yolculuğunu sahneye taşıdığı ‘’Muskat’’ oyunu ile 14 Mart’ta Fişekhane’de performansını sergileyecek.

Özdeşleştiğimiz karakterin sürekli değiştiği, sert ama çocuksu, psikanalitik bir yolculuğa çıkaran, Vildan Atasever, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Karaoğlu’nun rol aldığı “Küçük Balkon”, 27 Mart tarihinde ana sahnede olacak.

Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ı kadrosunda buluşturan “Müffettişler” 28 Mart’ta Fişekhane’de sahnelenecek. Oyun modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekiyor.

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İŞTE PROGRAM

7.03.2025 ÖDENMEYECEK ÖDEMİYORUZ FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 12.03.2025 TATLI KAÇIK FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 13.03.2025 AŞK BİZE MASAL OLUR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 14.03.2025 MISERY FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 14.03.2025 MUSKAT FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 19.00 ve 21.00 17.03.2025 EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLERPrömiyer FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 18.03.2025 KÜRK MANTOLU MADONNA FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 19.03.2025 DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 20.03.2025 YAŞAMAK GÜZEL ŞEY BE KARDEŞİM! FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 20.03.2025 ÜÇ EKSİ BİR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 21.03.2025 ERMİŞLER YA DA GÜNAHKARLAR FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 22.03.2025 VEDA YEMEĞİPrömiyer FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 23.03.2025 EVLİLİKTE UFAK TEFEK CİNAYETLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 16.00 26.03.2025 GÜNE BAKAN CAM KIRIKLARI FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 20.30 27.03.2025 KÜÇÜK BALKON FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30 28.03.2025 MÜFETTİŞLER FİŞEKHANE ANA SAHNE 20.30

ÇOCUK OYUNLARI PROGRAMI

8.03.2025 PİNOKYO MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 8.03.2025 OZ ÜLKESİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 15.00 9.03.2025 NEŞELİ GÜNLER (THE SOUND OF MUSIC) FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 15.03.2025 ODADAKİ SİHİRBAZ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 16.03.2025 CEKO İLE PEPO (İKİ BAVUL DOLUSU) FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 22.03.2025 KURBAĞA PRENS FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00 23.03.2025 ÇİZMELİ KEDİ MÜZİKALİ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 23.03.2025 BALERİN PRENSESLER FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 15.00 29.03.2025 ODADAKİ SİHİRBAZ FİŞEKHANE İKİNCİ SAHNE 13.00 ve 15.00

Oyunların biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.