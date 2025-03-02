'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' Fişekhane'de
Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın rol aldığı sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde, evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünün sahneye taşındığı "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" oyunu 17 Mart'ta Fişekhane'de prömiyer yapacak
İstanbul’un en önemli kültür-sanat merkezlerinden Fişekhane, Mart ayında birçok tiyatro oyununu sanatseverlerle buluştururken iki yeni oyun da Fişekhane sahnesinde prömeyer yapacak.
Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla, sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde, evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünün sahneye taşındığı “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler” oyunu 17 Mart’ta Fişekhane’de "Perde" diyecek.
Dostluk, geçmişin bağlayıcı gücü, sevgi, ilişkilerin karmaşık düzeni ve sosyal maskeler üzerine hem komik hem de duygusal bir oyun olan “Veda Yemeği’’ ise İlhan Şen, Fırat Çelik, Pınar Gülkapan’ın performanslarıyla 22 Mart’ta prömiyeri ile Fişekhane’de izleyicileriyle buluşacak.
John Patrick’in yazdığı, Genel Sanat Yönetmenliğini Suha Uygur’un yaptığı ve Naşit Özcan’ın yönettiği “Tatlı Kaçık” 12 Mart’ta sahnelecek.
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, İstanbul-Paris arasında geçen bir kadının içsel yolculuğunu sahneye taşıdığı ‘’Muskat’’ oyunu ile 14 Mart’ta Fişekhane’de performansını sergileyecek.
Özdeşleştiğimiz karakterin sürekli değiştiği, sert ama çocuksu, psikanalitik bir yolculuğa çıkaran, Vildan Atasever, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Karaoğlu’nun rol aldığı “Küçük Balkon”, 27 Mart tarihinde ana sahnede olacak.
Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ı kadrosunda buluşturan “Müffettişler” 28 Mart’ta Fişekhane’de sahnelenecek. Oyun modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin insanlarda yarattığı kutuplaşma, sıkışmışlık ve çözümsüzlük hissine dikkat çekiyor.
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